Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Demir Yolları Lojistik şirketiyle anlaşma yapan Türk firması Pasifik Eurasia Lojistik, eylülde Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında ilk deneme seferlerine başlıyor. Pasifik Avrasya Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi İslam Shakhbandarov, yapılan anlaşmaların Türkiye ve Rusya arasındaki ticarete katkı sağlayacağını belirterek, “Hedefimiz Rusya’dan gelen demir yolu yüklerinin hiçbir kesinti olmadan Mersin’e kadar varması, aynı şekilde ters istikamette de Türkiye’de üretilen özellikle makine sanayisi ürünlerinin Rusya’nın kuzeyine kadar rahat bir şekilde ulaşması. Eylül ayında ilk deneme taşımasını yapmayı hedefliyoruz. Şu an Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında taşımacılığın yükü çok az. 1,5 senede 140 bin ton taşınmış. Hedefimiz bunu bir senede 1 milyon tona, orta vadede 5 milyon tona çıkarmak” dedi.

Demir yolu taşımacılığının gelişmesinin Orta Asya ülkeleriyle ticarete olumlu yansıyacağına işaret eden Shakhbandarov, Rusya’nın yanı sıra Türkiye’nin Gürcistan ile arasındaki demir yolu taşımacılığının da 2 sene içinde 500 bin tona çıkmasının öngörüldüğünü dile getirdi.