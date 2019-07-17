Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de üretim yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden ve bu alanda lider olan teknoloji şirketi Doruk, Türk mühendisler tarafından uluslararası standartlarda tasarlanmış akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile dünya genelinde 300’den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiriyor. 2019’da yüzde 250 büyüme hedefleyen 21 yıllık teknoloji markası Doruk, ABD’deki şirketine ek olarak 2020’de Almanya ve Japonya’da ofis açmayı planlıyor.

Türkiye’de Teknopark İstanbul’da yer alan merkez ofis, Antalya Teknokent ve İzmir Depark Teknokent ofisleri ile yoğun AR-GE odaklı faaliyet gösterdiklerini belirten Doruk Uluslararası Genişlemeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, aynı zamanda Amerika’nın Chicago kentinde bir şirketlerinin bulunduğunu söyledi. Amerika’da üretim endüstrisini kuvvetlendirmek için ABD Eski Başkanı Barack Obama’nın isteği ile kurulan Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü DMDII’ın (The Digital Manufacturing and Design Innovation Institute) AR-GE partneri olduklarını ifade eden Aylin Özden, 2017 yılında ABD’de kurdukları şirketlerini Doruk’un global AR-GE ve genişleme operasyonlarının merkezi hâline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Doruk olarak 2018 yılında bir değişim ve dönüşüm hamlesiyle yeni bir büyüme operasyonu başlattıklarını anlatan Özden, sözlerine şöyle devam etti: Yıllık ortalama yüzde 20 olan büyüme oranımızı 2018 yılında yüzde 50’ye çıkardık. Aynı yıl AR-GE yatırımlarımızın ciromuz içindeki payını ise yüzde 30’dan yüzde 55’e yükselttik. Bu hamlenin meyvelerini toplamaya başladığımız çok iddialı bir yıl olan 2019 yılının ilk yarısında ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 100’lük bir büyümeye imza attık. Yılı yüzde 250 büyüme ile kapatmayı hedefliyoruz.

HEDEF DÜNYA MARKASI OLMAK

Gelecek hedeflerini “dünya markası olmak” şeklinde belirlediklerinin altını çizen Özden, dünyanın en iyi Üretim Yönetim Sistemi olma hedefiyle yol aldıklarını belirtti. Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Cezayir, Sırbistan ve Tataristan’da fabrikaların dijital dönüşümünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Özden, 2020 sonuna kadar Almanya ve Japonya’da ofis açmayı orta ve uzun vadede ise tüm Avrupa ve Asya ülkelerine yayılmayı amaçladıklarını bildirdi.

Doruk’un “Türkiye’de üretim yönetiminde dijitalleşme” pazarını inşa eden firma olduğunu vurgulayan Özden “Sanayide dijitalleşmenin henüz hiç konuşulmadığı yıllarda Doruklu Türk mühendisler tarafından geliştirilen dijital üretim yönetim sistemi ProManage, bugün dünya genelinde 300’den fazla öncü sanayi kuruluşunda kullanılıyor. Bu konsept artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetim sistemi olma özelliğini taşıyor” diye konuştu.

DÖRT HAFTADA İŞLEM TAMAM

Doruk’un dijital ve akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage ile işletmelerin dijital dönüşüme geçirilmesinin sadece 4 ila 8 hafta sürdüğünü ifade eden Özden “Sanayiciler dijital ve akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage’ı kullanmaya başladıktan yaklaşık iki ay sonra bu sistem için yaptıkları yatırımı geri alabiliyor. İki ay sonunda minimum yüzde 10 olmakla birlikte genellikle yüzde 20 verimlilik artışı sağlanıyor. Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon avroluk girdi maliyeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon avroluk yatırım 8 milyon avroya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon avro tasarruf etmiş oluyor. ProManage ile Türk sanayiciler Endüstri 4.0 evresinde dünya firmaları ile rekabet edebiliyor” dedi.