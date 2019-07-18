Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem faaliyetlerini sona erdiren ve geçtiğimiz aylarda yeniden sektöre giriş yapan Emlakbank’ın Genel Müdürü Deniz Aksu, ekonominin çarklarının daha rahat dönmesi için faizlerin geri gelmesi gerektiğini söyledi. Faiz oranlarının geri gelmesi ve finansman maliyetlerinin düşürülmesine tüm ekonomik aktörlerin katkı verip destek olması gerektiğini söyleyen Aksu, faizde tek hane beklentisini dile getirdi. Aksu “Benim tahminim, çift haneli rakamlardan tek haneye inilmesi olası. Üçüncü çeyrekten sonra bunları hissetmeye başlayacağız. Tekrar tek haneli finansman giderinin olduğu bir yapıyla karşı karşıya kalacağız” dedi. Türkiye’de dört yıllık ciddi bir dengelenme ve piyasaların oturacağı bir dönemin yaşanacağını söyleyen Aksu “Bu dönemde de para politikası, maliye politikası paralel hareket edecek. İkisi beraber hareket ettiği zaman ekonominin daha hızlı büyümesi, ekonomide dengelenme sürecini çok hızlı görme ihtimalimiz var. Bizler 4,60 faizleri görmüş bir ülkeyiz. Şu andaki yüzde 24 faizleri hak eden bir ülke değiliz. Dünyada böyle bir faiz ortamı yok. Avrupa Birliği’nde eksi faiz var. Amerika’da 2’leri konuşuyoruz. Yani bizim 24 faizleri telaffuz etmemiz için en ufak bir sebep yok. Türkiye yeniden tek haneleri görecek” değerlendirmesinde bulunurken, faizlerin düşüşünde tüm ekonomik ektörlerin katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

MÜTEAHHİDİN YOL ARKADAŞI OLACAĞIZ

EmlakBank Genel Müdürü Aksu, ilerleyen süreçte yurt dışında özellikle de Avrupa’da şube açma planları bulunduğunu belirterek, “Yurt dışından ucuz maliyetli ve uzun vadeli tematik fonlar bulup hedef sektörlerimizdeki üreticilerimizin yatırımlarını finanse etmek istiyoruz. Ayrıca ülkemizin yurt dışındaki en önemli ekonomik aktörleri olan yurt dışı müteahhitlerimiz için de hazırladığımız iş planlarımız var. Onların yurt dışındaki en güçlü yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Aksu, faaaliyet gösterdikleri ana konunun inşaat ve inşaat yapı paydaşları olduğunu vurgulayarak piyasada 2,7 trilyon liralık bir alışverişin yapıldığını ifade etti.

Sadece ev değil fabrika da yapacak

Deniz Aksu, Türkiye Emlak Katılım Bankası (EmlakBank) olarak hedeflerini ve yapacakları faaliyetleri de anlattı. İşte ana noktalarıyla hedefler:

İlk yarıda 4,6 milyar TL’lik aktif büyüklüğe ulaştık. Üstelik bunu tek şube ile yaptık. Yıl sonuna kadar 15 şube, 500 personel hedefliyoruz.

Sadece ev değil, fabrika imalatı da yapacağız.

Yapı stokumuzun bazıları depreme dayanıklı değil. Dayanıklı arzı sunarsanız ona talep gelecektir.

BORCU EN AZ OLAN ÜLKELERDENİZ

Yabancı para birimi yatırım aracı olmamalı

Yabancı para biriminin bir yatırım aracı olduğu ülke olmaktan çıkmak gerektiğini ifade eden Deniz Aksu, “Dünyadaki en az borçlu ülkelerden birisiyiz. Kamu maliyesi yönüyle çok ciddi sorun yaşamıyoruz. Kendi para birimimizde piyasamızı çevirdiğimiz sürece şoklara daha dayanıklı, daha dengeli, fiyatların daha dengeli olduğu bir mekanizmayla karşılaşacağız. Birlik olup gücümüze güvenelim” dedi.

Platin hesabı açan 2-3 bankadan biri

Deniz Aksu, altın bankacılığına şirketin kuruluş aşamasında büyük önem verdiklerini ifade ederek “Şu anda bankamızda sadece altın değil, gümüş ve platin hesapları da açılabiliyor. Yakın zamanda fiziki altın, fiziki kıymetli maden teslim hizmeti de vereceğiz. Türkiye’de platin hesabı açılabilen 2-3 bankadan bir tanesiyiz. Getirilerimiz de yüksek. Bunları iyi değerlendiriyoruz. Bu alanda çok ciddi boşluk var” şeklinde konuştu.