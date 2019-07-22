Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarına ek sefer izni verdi. Söz konusu izin 7 Ağustos’ta başlayacak. B1 ve D1 yetki belgesi sahibi firmalar; zaman tarifesine bağlı olmadan B2 ve D2 yetki belgeli 25 ve üstü koltuk kapasitesine sahip araçları, 20 Ağustos’a kadar kullanabilecek. Düzenlemeyle, vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek. B2 yetki belgesi “uluslararası tarifesiz”, D2 belgesi de “yurt içi tarifesiz” otobüs seferlerine çıkacaklara veriliyor. Öte yandan firmalara; ücret tarifelerine uymaları, taşımalardaki sorumluluğu üstlenmeleri ve yolculuk faaliyetlerine ilişkin bildirimde bulunmaları zorunluluğu getirildi.