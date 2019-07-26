Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayici, üretici ve tüketici üzerinde maliyetleri artırırken enflasyonu yükselten, yatırımları sıfıra indiren, gelirleri eriten yüksek faiz ortamının ardından Merkez Bankası büyük bir adım atarak politika faizini 4,25 puan indirdi. Ekim 2018’de enflasyonun yüzde 25’i aşmasından sonra yükselen faizde, dün verilen kararla yüzde 24’ten yüzde 19,75’e çekilme gerçekleştirildi. Karar konuttan sanayiye, perakendeden gıdaya kadar bütün sektörlerde “Yatırıma, üretime can gelecek” şeklinde yorumlandı.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından, kararın ardından yapılan açıklamada, önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal şartlardaki kısmi iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceğinin öngörüldüğü ifade edildi. Enflasyonda aşağı yönlü hareketin güçlendiği, diğer ülke merkez bankalarının da faiz düşürerek genişleyici para politikası adımları atmaları ihtimalinin arttığı belirtilen açıklamada “Enflasyon görünümündeki iyileşme devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde enflasyonun işlenmemiş gıda ve enerji fiyatlarındaki yavaşlamanın katkısıyla belirgin düşüş sergilediği belirtilen açıklamada, sene sonu enflasyonunun, nisan ayında yayınlanan tahminin de altında kalacağına dair beklentinin güçlendiği dile getirildi. Para politikasında temkinli duruşun devam edeceği ifade edilen açıklamada ayrıca parasal sıkılığın seviyesinin, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceği dile getirildi.

AVRUPA SABİT TUTTU SIRA FED KARARINDA

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi. Politika faizini sıfır, mevduat faizini eksi 0,40 olarak uygulayacak. Şimdi gözler 30 Temmuz’da toplanacak FED’de olacak.

FAİZ KARARIYLA DOLAR DÜŞTÜ

Tahminlerden daha yüksek oranda faiz indirimi yapan Merkez Bankası’nın kararı, ilk dakikalarda dolar ve avroda hafif yükselmeye sebep oldu, ardından dolar 5,65’lere, avro da 6,33 TL’ye kadar düştü, Borsa yüzde 0,5 prim yaptı. Ardından Avrupa Merkez Bankası ECB’nin Başkanı Mario Draghi’nin açıklaması geldi. Küresel görünümün kötüye gittiğini söyleyen Draghi, “bugünkü düşük enflasyonu kabul etmiyoruz” deyip yeni karar sinyali verdi. Bu açıklamalar sonrasında döviz düşüşünü devam ettirdi. Borsa’da ise satışlar arttı. Gün sonunda dolar 5,68 TL, avro 6,34 TL’den kapandı. Borsa ise günü yüzde 1,2 düşüşle tamamladı.

YABANCI YATIRIMCI TÜRK HİSSESİ ALIYOR

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, Merkez Bankası kararının yatırımların önünü açacak önemli bir adım olduğunu söyledi. Bu gerekliliği defalarca dile getirdiklerini söyleyen Aydın “Merkez Bankasının bu kararı son derece yerinde ve beklentilerimiz doğrultusunda olmuştur. Yeniden yatırım ve canlanma döneminin startı verilmiştir. Faizlerin düşmesi için gerekli ortam oluşmuştu. Merkez gereğini yaptı. Tek haneleri görürüz” dedi. Aydın, yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına artan ilgisine de de dikkat çekti.

İNDİRİM ÇOK DOĞRU ZAMANDA GELDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, faiz indiriminin en kısa sürede reel sektörün finansman maliyetlerine yansımasını temenni etti. Temmuz ve eylül aylarındaki toplantılarda yapılabilecek toplam 6 puanlık muhtemel indirimin büyük bölümünün bu ay yapılmış olmasının ağustostan itibaren piyasayı canlandırıp ekonomik büyümeye hızlı bir yansıma yapıacağını söyleyen Gülle “Ayrıca sağlanacak kur istikrarıyla, mal ve hizmet ihracatının da ekonomik büyümeye katkısı katlanarak devam edecektir” ifadesini kullandı.

PİYASA FAİZLERİ DE HIZLA DÜŞMELİ

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bugüne kadarki tüm faiz kararlarında olduğu gibi bugünkü kararın da bütün iç ve dış gelişmelerin değerlendirilerek alındığını düşündüğünü ifade etti. Alınan bu kararın ekonomi açısından çok önemli adım olarak değerlendiren Bahçıvan “Kararın piyasa faizlerinde düşüş yönünde olumlu etki yapıp reel sektörün rekabeti için fırsat penceresi açacağını umut ediyoruz” diye konuştu.

YÜKSEK FAİZ ORTAMI GELECEĞİMİZİ ÇALMASIN

İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Faizde indirim umut verici, ancak tek seferle kalmamalı. Bir trendin başlangıcı olmalı. Faizin yüksek kaldığı her gün Türkiye’nin yatırım potansiyelinden çalmaktadır. Merkez, 425 baz puanlık faiz indirimi ile hem yatırım maliyetlerini geriye çekti, hem de mevduat faizini girişimciye rakip olmaktan bir ölçü daha uzaklaştırdı” dedi. Avdagiç “Enflasyonda aşağı yönlü bir trend yakalamışken faizle enflasyon arasındaki makası açık tutma lüksümüz yok. Keza dünyada da faizlerin aşağı doğru hareketlendiği bir konjonktürdeyiz. Bu tek seferde kalmamalı ve bankalarımız da hızla kredi maliyetlerine yansıtmalı” ifadesini kullandı.

Bankalar düşük faiz için hazırlık yapıyor

∂ Merkez Bankasının yüzde 19,75’e düşürdüğü faizler için bankalar da hazırlıklarını hızlandırdı. Krediyle konut alımının yüzde 85 azaldığı günümüzde, düşük faizin kredi maliyetlerine yansıtılması hâlinde konut piyasasının yeniden canlanacağı ifade ediyor. Sektör temsilcileri faiz düşüşüyle artan talep sayesinde önümüzdeki yıl konut arzının yetersiz kalabileceği uyarısında bulunuldu. Öte yandan bankalar, yüzde 2’yi aşan konut kredisi faizlerinde rakamları yüzde 1,40’a kadar çekti. Mevduat ve diğer kredilerde de indirim için hazırlıklar sürüyor.