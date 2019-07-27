Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha sonra vatandaşlara hitap eden Erdoğan, “Az önce Türkiye'nin ilk yerli üretim elektrikli traktörünün tanıtımını ve deneme sürüşünü yaptık. 45 dakika şarj süresiyle 7 saat aralıksız çalışabilen ve 105 beygir gücüne sahip bu traktörümüz inşallah seri üretime hazır. Ses yok, gürültü yok. Yüzde 95'e varan yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün, bu özelliği ile çiftçilerimizin maliyetlerini çok ciddi düşüreceğine inanıyorum" dedi. Çiftçiye müjde de veren Erdoğan, "Yağlı tohum ve hububatta bekleyen 1 milyar 200 milyon lira desteği Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz" diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yerli ve millî elektrikli traktörle mazot maliyetlerinin yüzde 90’dan fazla düşeceğini belirterek, "Çiftçilerin, üreticilerin mazot derdi tarihe karışacak” dedi.