Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bankacılık sektörünün ekonomiye desteğini bu dönemde de sürdürdüğünü bildirdi. Binbaşgil “Bu dönemde ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 222 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 270 milyar TL’ye çıkardık. Yılın ilk 6 ayında yüzde 10 oranında artan mevduatımız 230 milyar TL’ye, aktiflerimiz 376 milyar TL’ye çıktı. KOBİ kredileri ile ticari ve kurumsal kredilerimiz, yılın ilk altı ayında 228 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’de enflasyondaki düşme trendi ve iyileşen faiz ortamının ekonomiye olumlu yansımasını ve önümüzdeki dönemde kredi talebinin artmasını bekliyoruz. Bankacılık sektörümüz ülkemizin büyüme gereksinimine güçlü bir şekilde katkıda bulunmayı sürdürecektir” ifadesini kullandı.