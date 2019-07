Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Asansör sektöründe, tüketiciyi mağdur eden gelişmeler yaşanıyor. Bakım Yönetmeliğinin çok sık değiştirilmesi, son dönemde fırsat kapısı olarak görülmeye başlandı. Aylık rutin kontrol yapan mühendislerin “değiştirilmesine gerek yok” beyanlarına rağmen, bazı firmaların “eksik ve arızalı parça” adı altında apartmanlara yüklü faturalar çıkarmaya başladığı belirtiliyor. Bazı apartman yöneticileri, denetim sonucu çıkan raporları incelediklerinde, değişen parçaların önceki senelerde de aynı olduğunu ifade ediyor. Çok katlı binalarda asansör giderlerinin, yıllık bin TL’yi aştığı bile oluyor.

GÜVENLİK ÖNEMLİ, AMA...

Her yıl yüklü asansör parası ödemekten usandıklarını belirten bir apartman yöneticisi “Güvenlik tabii ki önemli ancak bir yıl önce ‘doğru’ kabul edilenler sonraki yıl ‘yanlış’ değerlendiriliyor. Asansörün içindeki parçanın iki yıl önce değiştirilmesi söylendi ve değiştirdik. Ancak bu yıl yine değiştirilmesini istiyorlar. Usanmış durumdayız. Her ay asansör firması zaten rutin kontrolü yapıyor. Firma mühendisi ‘değişmesine gerek yok’ diyor. Ama denetime gelenler ‘O zaman öyleydi. Şimdi böyle’ deyip değiştirmeye kalkıyor. Her gelmelerinde de para ödüyoruz. İnsanlar evini mi geçindirsin, sürekli asansör parası mı versin? Konu hakkında bir düzenleme gerekiyor” dedi.

Apartman-Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği Başkanı İbrahim Güllü de, “Apartmanlar asansör başına aylık 200 lira civarında para ödüyor. Hem denetleyen şirkete hem bakım yapana ayrı para veriliyor. Denetimin denetimi gibi bir durum var. Zaten kontrol eden firma var. Sorumluluk onlara verilmeli. Bir koyundan iki post çıkmaz. Önceki sene yeşil olan asansör, sonraki sene kırmızıya dönüşüyor. İstenen neyse belirlensin ve geçiş süreci olsun. Denetimi yapan belli süre veriyor, süre sonunda yine geliyor. Her gelişinde de ücret alıyor. Bu işin rant kapısı hâline gelmesine izin verilmemeli” diye konuştu.