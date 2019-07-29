Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi İZMİR

“Red First” ile kullanıcılara; 40 GB mobil internet, üç gün ücretsiz yurt dışı kullanım, ücretsiz Digiturk Play Eğlence Paketi veya Taraftar Paketi, akıllı cihazlar için yüzde 50 indirimli sigorta sunuldu. Ayrıca 7/24 hizmet veren özel müşteri temsilcisinin yanı sıra; seyahatlerde yüzde 50 indirimli VIP transfer, ücretsiz yurtdışı çıkış pulu, dijital sağlık uygulaması Diyetkolik’te ve Otovınn araç yıkamada indirim sağlanıyor. ‘Red First’lüler, bu hizmetlere 189 TL’ye sahip olabilecek.

‘First’ün Çeşme’deki tanıtım toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimize seyahatten ulaşıma eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda ayrıcalıklar sunuyoruz. Bu avantajları son bir yılda 950 bin müşterimiz kullandı. Onlara toplam 448 milyon TL’lik ayrıcalık sağladık. ‘Red’liler, son bir yılda 381 milyon GB mobil internet kullandı. 28,5 milyar dakika konuştu. 4,1 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı, ortalama 11,5 GB’ye ulaştı. Son bir yılda abone sayısındaki büyümemizin neredeyse tamamı Red’den geldi. Diğer operatörlerden yeni müşteri çok alıyoruz. Buradaki kayıp oranımız da çok düşük. Türkiye’deki tarife fiyatları dünyaya göre ucuz. Şu an yaptığımız bir zam yok, hatta gittikçe daha da ucuzluyoruz” dedi.