Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nükleer yakıtların içinde olduğu reaktör kabının altına yerleştirilecek olan bu ekipman, 150 ton ağırlığında ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı çelikten yapılmış, koni şeklinde bir tank. Kor tutucu, 3+ nesil reaktörlü nükleer santrallere özgü pasif güvenlik sistemlerinin önemli ekipmanlarından sayılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksei Lihaçev ile Akkuyu NGS sahasında iş görüşmesi yapan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez “Önemli ekipmanlardan bir tanesinin sahaya intikalini görmüş olduk. Buna ‘Core catcher (Kor tutucu)’ deniliyor. Kor tutucu, Akkuyu NGS gibi 3. nesil santraller için tasarlanan ve nükleer güvenliği artıran bir ekipman. Bu seneiçerisinde montajı bitmiş olacak” demişti. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdiresi Anastasia Zoteeva da “Sahaya gelen ilk büyük boyutlu ekipmanın nükleer güvenliğin bir parçası olması bizim açımızdan çok önemlidir. Altmış yıllık işletme ömrü boyunca, ki bu süre daha da uzayabilir, bu temel yaklaşım esas alınmaktadır” diyerek parçanın önemini vurguladı.