Türkiye Gazetesi

Türkiye’de e-Ticaret, ekonominin itici gücü hâline geliyor. KOBİ’lerin ve klasik perakendecilerin e-Ticaret’e katılmasıyla sektörlerin satış hacmi çok daha hızlı büyüyor. 2019 sonu itibarıyla e-Ticaret’in, yüzde 30 bandında büyümesi öngörülüyor. İnternet kullanımının da Türkiye’de hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, online kanallar üzerinden ürün veya hizmet satın almalar her geçen gün artıyor. Öte yandan e-Ticaret’te mobil de yükselişini hızla sürdürüyor. Deloitte tarafından hazırlanan rapora göre; 18-34 yaş grubu, ürün satın alma işlemlerinde akıllı telefonlarını, dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarından daha fazla kullanıyor. Yakın bir gelecekte gelişmiş ekonomilerde her beş kişiden üçünün online alışveriş için, her 10 kişiden yedisinin de ödeme yapmak için, mobil telefonlarını kullanacağı öngörülüyor.

GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı “E-Ticaret’in geleceğinde, mobilin merkezde yer alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi. Her saniyede bir ürün sattıklarını belirten Kantarcı “Birçok KOBİ için e-Ticaret, ciddi bir gelir kapısı. Öyle ki, sadece bizim platformumuz iki milyondan fazla kişinin geçimine doğrudan katkı sağlıyor. Bu yılın ilk altı ayında, e-Ticaret sektöründe e-İhracat’ın da öne çıktığını gözlemliyoruz. e-İhracat; hem e-Ticaret şirketlerinin hem de hükûmetin gündeminde önemli yer teşkil ediyor. Biz, e-İhracat’ın ekonomimize sunacağı katkının son derece yüksek olduğunun bilincindeyiz. Üretim alanında açığa çıkmayı bekleyen potansiyeliyle Türkiye, ürünlerini e-İhracat aracılığıyla hızlı, kolay ve güvenli bir biçimde tüm dünyaya sunabilir” diye konuştu.

BİN YEREL SATICI eBAY'DA

Öget Kantarcı, Derimod markası ile e-İhracat açılımını başlattıklarını ve yerli ürünleri, eBay üzerinden 190 ülkede 180 milyon kullanıcıyla buluşturduklarını da söyledi. Kantarcı “Elliden fazla küçük-orta ölçekli markayı, 10 binden fazla ürün çeşidiyle eBay sistemine dahil ettik. Şimdiye kadar en çok Almanya ve İngiltere’ye satış yapıldı. 2020’de en az bin yerel satıcının ürünlerinin eBay’de satışa sunulmasını hedefliyoruz. e-İhracat’ın katkısıyla sektördeki büyüme oranı çok daha yüksek olacak” dedi.