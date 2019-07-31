Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/4 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

Tercih işlemleri 7 Ağustos'ta başlayacak

Adaylar tercihlerini 7-21 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen ya da elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrenim görmüş adayların 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar, Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasında yayımlanan duyuru ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri kurumun adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecek. 19 Ağustos itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Odyolog, perfüzyonist, dil ve konuşma terapisti ile sağlık fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar Devlet Personel Başkanlığına başvuruda bulunamayacak.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

UNVAN    BRANŞ    ÖĞRENİM DÜZEYİ    TOPLAM
Biyolog        30 (Lisans)    30
Çocuk Gelişimcisi        32 (Lisans)    32
Dil ve Konuşma Terapisti        18 (Lisans)    18
Diyetisyen        160 (Lisans)    160
Ebe        1000 (Lisans)    1000
Fizyoterapist        400 (Lisans)    400
Hemşire        5000 (Lisans) - 1183 (Ortaöğretim)    6835
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist)        21 (Lisans)    21
Odyolog        82 (Lisans)    82
Perfüzyonist        40 (Lisans)    40
Psikolog        170 (Lisans)    170
Sağlık Fizikçisi        22 (Lisans)    22
Sosyal Çalışmacı        190 (Lisans)    190
Sağlık Teknikeri    Adli Tıp    20 (Ön Lisans)    20
Sağlık Teknikeri    Ağız Diş Sağlığı    109 (Ön Lisans)    109
Sağlık Teknikeri 74    Ameliyat    73 (Ön Lisans)    73
Sağlık Teknikeri    Anestezi    192 (Ön Lisans)    192
Sağlık Teknikeri    Çevre Sağlığı    68 (Ön Lisans)    68
Sağlık Teknikeri    Diş Protez    74 (Ön Lisans)    74
Sağlık Teknikeri    Diyaliz    85 (Ön Lisans)    85
Sağlık Teknikeri    Eczane    95 (Ön Lisans)    95
Sağlık Teknikeri    Elektronörofizyoloji    23 (Ön Lisans)    23
Sağlık Teknikeri    Evde Bakım    82 (Ön Lisans)    82
Sağlık Teknikeri    Fizik Tedavi    70 (Ön Lisans)    70
Sağlık Teknikeri    İlk ve Acil Yardım    807 (Ön Lisans)    807
Sağlık Teknikeri    İş ve Uğraşı Terapisi    12 (Ön Lisans)    12
Sağlık Teknikeri    Laboratuvar    181 (Ön Lisans)    181
Sağlık Teknikeri    Odyometri    71 (Ön Lisans)    71
Sağlık Teknikeri    Ortopedi    66 (Ön Lisans)    66
Sağlık Teknikeri    Patolojik Anatomi    33 (Ön Lisans)    33
Sağlık Teknikeri    Radyoterapi    25 (Ön Lisans)    25
Sağlık Teknikeri    Röntgen    237 (Ön Lisans)    237
Sağlık Teknikeri    Tıbbi Sekreter    264 (Ön Lisans)    264
Sağlık Teknikeri    Yaşlı Bakım    5 (Ön Lisans)    5
Sağlık Teknisyeni    Anestezi    34 (Ortaöğretim)    34
Sağlık Teknisyeni    Çevre Sağlığı    15 (Ortaöğretim)    15
Sağlık Teknisyeni    Diş Protez    12 (Ortaöğretim)    12
Sağlık Teknisyeni    İlk ve Acil Yardım    193 (Ortaöğretim)    193
Sağlık Teknisyeni    Laboratuvar    32 (Ortaöğretim)    32
Sağlık Teknisyeni    Röntgen    57 (Ortaöğretim)    57
Sağlık Teknisyeni    Tıbbi Sekreter    65 (Ortaöğretim)    65
TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim)

TOPLAM: 12000

 