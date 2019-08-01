Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizbank hisseleri dün itibarıyla Rus Sberbank’tan Emirates NBD’ye devredildi. Rus devi Sberbank ile Emirates NBD arasındaki hisse devir sürecini nihayetlendirecek imza töreni, bankanın genel merkezinde gerçekleşti. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, törende yaptığı konuşmada 2012 yılından bu yana hissedarı oldukları Rusya’nın bankacılık devi Sberbank’ın bankadaki hisselerini yine bölgesinin en önemli kuruluşlarının başında gelen Emirates NBD’ye devrettiğini ifade etti ve “Bugün bu salonda sizlerle sadece bir hisse devrine değil, Türkiye adına bir gurur tablosuna, aynı zamanda finans sektöründe benzeri olmayan bir rekora da şahitlik ediyoruz” ifadesini kullandı. Ateş, Denizbank’ın 22 yıl içinde halka arzla birlikte 4 satış tecrübesini yaşamış bir kurum olduğunu hatırlattı. Sberbank’ın destek ve teşviki ile kurumun bir bankanın ötesine, inovasyon üssü konumuna ulaştığını söyleyen Ateş, kendilerine güven ve desteği için Sberbank Yönetim Kurulu Başkanı Herman Gref’e teşekkür etti. Sberbank’la geçen 7 yılda bankanın aktif büyüklüğünün yüzde 301 artışla 52,4 milyar TL’den 210 milyon TL’ye, kredi hacminin yüzde 291 artışla 142,8 milyar TL’ye ve mevduat toplamının yüzde 335 artışla 146,3 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti ve “Nihayetinde hissedarımızın bize 2012’de emanet ettiği 5,2 milyar TL’lik özkaynağı bugün itibarıyla 16,8 milyar TL’ye ulaştırarak benzerine az rastlanır bir performans ortaya koyduk” dedi. Ateş, başarı öykülerini şimdiye kadar 6’ncı bölüme geçtiklerini dile getirdi.

4 DEFA SATIŞ İŞLEMİ GÖRDÜ

Denizbank, 1997’de Zorlu Holding ile yola çıktı. 2004’te halka açılıp 25 bin ortağa ulaştı. Zorlu Grubu 2006’da bankanın yüzde 75’ini 2.4 milyar dolara Dexia’ya sattı. 2012’de Rus Sberbank yüzde 99,85 hisse için 3.5 milyar dolar ödedi. Nisan 2019’da da banka 3,2 milyar dolar bedelle Emirates NBD’nin oldu.

TÜRKİYE'YE YATIRIMA DEVAM

Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hessam Abdulla Al Qassim, Emirates NBD’nin son 10 yılda Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye bölgesindeki (MENAT) kilit stratejik pazarlarda giderek büyüyen bir ayak izi sağladığını söyledi. Türkiye’de birçok projeye finansman sağlayan grubun, Doğu ile Batının kesişme noktasında, büyük potansiyel sahibi Türkiye’ye yatırımı sürdüreceğini söyledi.