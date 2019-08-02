Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma değer katan Türkiye İş Bankası; İTÜ PoLReC liderliğinde Arktik’e yapılan seferin sponsorluğunu üstlendi. 11-26 Temmuz arasındaki seferde görev alan bilim insanlarının katılımıyla bir paylaşım toplantısı düzenlendi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali “Sefere katılan bilim insanlarımız, farklı üniversite ve kurumların da dâhil olduğu 40’ın üzerindeki araştırmacının ihtiyaç duyduğu bulguları topladılar. Elde edilen tüm bilgiler, önümüzdeki dönemde akademik dünyamıza katkı sunacak” dedi. Bilim seferine liderlik yapan, İTÜ Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy ise “Bu çalışmaları bilimsel yayınlar ile de taçlandırıp, sürdürebilirliği sağlayacağız” diye konuştu.