Yabancılara satışın toplam içindeki payı, yüzde 3,94 olarak gerçekleşti. Yabancıların toplam satış içerisindeki payı, altı yılda yaklaşık dört kat arttı. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş “Son yıllarda hayata geçirilen düzenlemeler ve döviz kurunun da etkisiyle Türkiye, yabancılar için hedef pazarlar arasına girdi. İstatistikler de bu ilgiyi doğruluyor. Yabancıların konut piyasasındaki etkinliği her geçen gün artıyor. Türkiye’de bugün satılan her 100 konutun 4’ünü yabancılar alıyor. Bu aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin rekoru” dedi.

Türkiye’nin cari açıkla etkin şekilde mücadele ettiği bir dönemde, yabancıya konut satışının son derece önemli olduğunu vurgulayan Taş, şöyle devam etti: İstatistikler gösteriyor ki; yabancılar Türkiye’de bir konuta ortalama 150 bin dolara yakın bedel ödüyor. Yani yabancıya yapılan her 10 bin adetlik konut satışı, Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık döviz getiriyor. Satış adedinin, yıl sonunda 50 bini bulmasını bekliyoruz.