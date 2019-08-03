Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metrekare başına düşen cirolar Haziran 2019’da İstanbul’da bin 542 TL, Anadolu’da bin 174 TL olurken; Türkiye geneli metrekare verimliliği bin 321 TL olarak gerçekleşti. En yüksek artış, yüzde 23,6 ile hipermarket kategorisinde yaşandı. Onu yiyecek-içecek (yüzde 23), ayakkabı (yüzde 22,6) ve giyim (yüzde 21,2) takip etti. Bu arada bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında, ziyaret sayısı endeksinde yüzde 5,5’lik düşüş yaşandı. Kategoriler bazında yüksek artışların hipermarket ve yiyecek kategorilerinde yaşanması “ihtiyaç odaklılığı”na işaret etti. Ayakkabı ve giyime de, bayram doping oldu.