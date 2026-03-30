Adana'nın Seyhan ilçesinde bir binanın damında torpil barutunun boşaltılması sırasında patlama oldu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Konu ile ilgili valilikten açıklama geldi.

Adana Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın damında patlama meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca zırhlı araçlarla Özel Harekât polisleri de olay yerine yönlendirildi.

Adana Valiliği'nden patlama açıklaması!

BİR ÖLÜ BİR DE YARALI VAR

Çevrede güvenlik tedbiri alan ekipler, yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefi k Ünal’ı (37) hastaneye kaldırdı. Ünal doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Patlamanın, çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında meydana geldiği belirlendi.



ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Havai fişek patlatan grup ile mahalleli birbirine girdi! O anlar kamerada

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada ise inceleme ve araştırma titizlikle devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Bugün saat 21.00 sıralarında ilimiz Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde bulunan üç katlı bir binanın damında, çok sayıda torpil maddesinin henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucunda bir patlama meydana gelmiştir. Olayın ardından, bölgeye derhal 112 acil sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edilerek çevrede gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Meydana gelen patlamada yaralanan (2) vatandaşımız, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış olup, olayda yaralanan (1) kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde ilgili birimler tarafından başlatılan inceleme ve araştırma titizlikle devam etmektedir."

Haberle İlgili Daha Fazlası