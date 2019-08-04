Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ORDU

Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden ve Türk fındığının en önemli alıcılarından Ferrero Grubu’nun Türkiye Genel Müdürü Bamsi Akın, Ordu’da önemli açıklamalarda bulundu. Türk fındığını her zaman almak ve kullanmak istediklerini belirten Akın, “Biz burada piyasa yapıcı değiliz. Takip edeceğiz. Alımlarda bazı kriterler koymak zorundayız. Her zaman olduğu gibi kaliteye sadık kalarak alım yapacağız. Şartlarımıza uygun olursa 150-200 bin ton fındık almayı planlıyoruz. İtalya’da fındık için TMO gibi bir kurum yok. Çiftçi birlikleri ve kooperatifler bu işi yapıyor. Ayrıca fiyat politikasının ötesinde hizmetler sunuyor. Kurutma, depolama, sınıflandırma, fiyatlandırma, tedarik gibi fonksiyonu var. Burada da bu gibi yapılar güçlenirse, sektör gelişir. Herkes rahatlar” dedi.

Gelecek 10-15 yılda Türkiye’nin fındıktaki yerini dolduracak ülke olmadığını ifade eden Akın, “Açıklanan fiyatlar üretici için gayet iyi. Bu yıl verimli de geçti. 30 dekarlık bahçesi olan, 2 değil 3 ton verim alacak. Üstüne bir de fiyat arttı. Bahçesine bakan kazandı. Hali hazırda yıllık 700 bin ton üretim var. 800 bin dönüm de arazi mevcut. Alanı artırmadan, iyi tarımla rekolte 2 milyon tona yükselebilir. Geçmiş dönemlerde hiçbir şey yapmadan 900 bin ton görülmüştü. Hayal değil, potansiyel çok yüksek” dedi.