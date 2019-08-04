Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların yaz tatiline girmesine rağmen projeye ara vermeyen banka, ortaokul çağındaki öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Türkiye’nin farklı şehirlerinden kanser tedavisi için İstanbul’a gelen ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Aile Evi’nde kalan ortaokul çağındaki çocuklara, Kuveyt Türk çalışanları tarafından, kodlama ve robotik eğitim verildi. Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Geleceğin mesleklerinde teknoloji, teknolojide ise robotik ve kodlama büyük önem teşkil edecek. Gittiğimiz her okulda ve son olarak bizim için çok özel bir yere sahip KAÇUV Aile Evi’nde gördük ki, çocuklarımızın kod yazmaya yönelik ilgileri ve bu alandaki yetenekleri dikkat çekici boyutta. Bu ilgi, ne denli doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor” dedi.