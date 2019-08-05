Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolardaki gerilemenin etkisiyle gram altın, geçen ay yüzde 3,5 değer kaybetti. Buna rağmen gram altın yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 20’ye yakın getiri sağladı ve son kapanışını 257 TL’den gerçekleştirdi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer; altın fiyatlarında FED’in bir sonraki faiz adımı ile ilgili sinyallerin önemli olacağını, bu sebeple ABD verilerinin takip edileceğini, ons altında veri bazlı hareketler yaşanabileceğini söyledi. Özer “Küresel piyasalardaki risk ortamının canlı kalmaya devam etmesiyle altının ons fiyatı, temmuz ayını 1.380-1.453 dolar arasında geçirdi. Ve riskler hâlâ mevcut. Düşük faiz ortamı ve ABD-Çin arasında gerçekleşen ticaret savaşları, ons altını yukarı yöne iten faktörler arasında bulunuyor. Ons fiyatında yukarı yönlü trendin devam etmesini bekliyoruz. 1.500 dolara doğru yükseliş eğilimi oluşabilir. Gram altın için ise teknik olarak 250-252 lira seviyesi alım fırsatı. Ağustos ayında 260-265 TL bandına doğru yükseliş eğiliminin oluşabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.