Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaynaklar, motorin fiyatlarında da cuma gününe kadar indirim yapılabileceğini belirtiyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi ve dolardaki gevşeme bayramda daha düşük maliyetle akaryakıt alma şansı sağlayacak. Motorine de hafta sonuna kadar 15-20 kuruş aralığında indirim yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı için seyahat edecekler akaryakıta daha az para ödeyecek. İndirimle, İstanbul’da 6,98 TL olan benzinin litresi 6,70 liraya düşerken İzmir’de 7,05 TL olan litre fiyatı 6,77 liraya, Ankara’da 7,06 TL olan bir litre benzinin fiyatı da 6,76 TL’ye gerileyecek.