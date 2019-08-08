Kaynaklar, motorin fiyatlarında da cuma gününe kadar indirim yapılabileceğini belirtiyor. Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton bazlı fiyatlarının gerilemesi ve dolardaki gevşeme bayramda daha düşük maliyetle akaryakıt alma şansı sağlayacak. Motorine de hafta sonuna kadar 15-20 kuruş aralığında indirim yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı için seyahat edecekler akaryakıta daha az para ödeyecek. İndirimle, İstanbul’da 6,98 TL olan benzinin litresi 6,70 liraya düşerken İzmir’de 7,05 TL olan litre fiyatı 6,77 liraya, Ankara’da 7,06 TL olan bir litre benzinin fiyatı da 6,76 TL’ye gerileyecek.
Benzinde 28 kuruşluk bayram sürprizi geldi
08.08.2019 - 03:14 | Son Güncelleme: 08.08.2019 - 03:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Benzin fiyatında bugünden itibaren litrede 28 kuruş indirim yapıldı.
Etiketler : benzin,indirim,haberler,
642460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/642460.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER