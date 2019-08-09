Ziraat Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, TROY, VISA, Mastercard ve UnionPay’den sonra MIR logolu kartların kabulünü de sağlayarak global banka vizyonuna yönelik bir adım daha attı. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu arasındaki iş birliği ile MIR kart kullanıcıları Türkiye’yi ziyaretleri sırasında Ziraat Bankası’nın 7 bini aşkın ATM’sinden nakit ihtiyaçlarını karşılayıp, 500 bine yakın Bankkart üye iş yerinde kartlarını kullanabilecek. Söz konusu iş birliği ile ticaret ve finans alanında ilişkilerin derinleşmesi hedefleniyor.
Ziraat’in ATM’lerinde Rus kartları
09.08.2019 - 05:22 | Son Güncelleme: 09.08.2019 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu (NSPK-National Payment Card System Joint Stock Company) arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, Rusya’nın milli kart markası MIR, Ziraat Bankası’nın ATM ve üye iş yeri ağında kullanılabilecek.
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642721 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/642721.aspx
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