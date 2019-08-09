Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziraat Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, banka, TROY, VISA, Mastercard ve UnionPay’den sonra MIR logolu kartların kabulünü de sağlayarak global banka vizyonuna yönelik bir adım daha attı. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu arasındaki iş birliği ile MIR kart kullanıcıları Türkiye’yi ziyaretleri sırasında Ziraat Bankası’nın 7 bini aşkın ATM’sinden nakit ihtiyaçlarını karşılayıp, 500 bine yakın Bankkart üye iş yerinde kartlarını kullanabilecek. Söz konusu iş birliği ile ticaret ve finans alanında ilişkilerin derinleşmesi hedefleniyor.