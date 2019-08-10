Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank’ın altı aylık net kârı 615,4 milyon lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam kredilerini yüzde 10,4 artışla 377,6 milyar TL’ye yükselten bankanın aktif büyüklüğü, 429 milyar TL oldu. Nakdi krediler içinde KOBİ kredilerinin payı, yüzde 40,5 olarak gerçekleşti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ekonomik dengelenme sürecinde döviz kurlarında ve enflasyonda yaşanan gerilemenin ardından kredi faizlerinin de doğal olarak düştüğünü belirterek, “Sıkı bir mali disiplinle yürütülen ekonomi politikalarının, makroekonomik göstergelere kısa sürede olumlu yansımasından memnunuz. Faizlerde yaşanan indirimlerin de etkisiyle, ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlayacak ve yılın ikinci bölümünde performansımızı daha da yukarı taşıyacağız. Halkbank’ın KOBİ kredilerindeki pazar payı yüzde 17,5’e çıktı. Bu gelişme, reel sektöre duyduğumuz güvenin de önemli bir göstergesi” diye konuştu.

Merkez Bankası öncülüğünde kademeli faiz düşüşünün, yatırım ortamının yeniden canlanmasına büyük katkı sunacağını vurgulayan Osman Arslan, “Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını, her zaman en uygun şartlarda karşılamaya büyük özen gösteriyoruz. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında çok daha güçlü bir performans gösterecektir. Halkbank, bu dönemde de ekonomimizin en etkin oyuncuları arasındaki yerini alacaktır” dedi.