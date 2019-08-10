Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomide yeniden dengelenme süreci sağlıklı şekilde devam ediyor. Türkiye’nin cari işlemler açığı, haziranda 548 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 538 milyon dolar fazla verdi. Böylece 12 aylık bazda, Kasım 2002’den bu yana ilk defa “artı” verildi. Özellikle enerji kaleminde yaşanan olumlu gelişmeler bu sonuçta etkili oldu. Ödemeler dengesinde önemli bir yer tutan enerji kalemine bakıldığında, ithalatın 2 milyar 872 milyon dolarla, Haziran 2017’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği görüldü. Sadece enerji kaleminde haziranda verilen net açık, 2 milyar 384 milyon dolarla 26 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu arada haziranda doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, haziranda 581 milyon doları buldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Yaşanılan tarihî kur ataklarına rağmen, dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk defa yıllık cari fazla verdik. Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız” dedi.

AA Finans Analisti Haluk Bürümcekçi de, “2019 sonu cari denge tahminimizi 2 milyar dolar fazlaya revize ediyoruz” diye konuştu.

STRES TESTİNDEN GÜÇLENİP ÇIKTIK

Türkiye’yi ekonomik kıskaca almaya yönelik olarak 10 Ağustos 2018’de başlayan ve 13 Ağustos’ta dolar/TL paritesinin 7,23’ü gördüğü spekülatif kur atağında bir yıl geride kaldı. Bu süreçte ekonomi yönetimi başta olmak üzere bütün kesimlerin aldığı tedbirlerle Türkiye ekonomisi direncini ortaya koydu. Bugün gelinen noktada dolar, 5,50 TL’nin altına yerleşti. Yüzde 30’a yaklaşan piyasa faizleri de yüzde 15 sınırına çekildi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “Bir yıl aradan sonra mevcut tabloya baktığımızda, Türkiye ekonomisinin yeniden bir toparlanma sürecine girdiğini görüyoruz. Dolar/TL, 5,50’lere inmiş durumda. Yatırımın önündeki en büyük bariyer olan faiz oranları yönünü aşağıya çevirdi. Enflasyonda benzer bir seyir gözleniyor. Mal ve hizmet üretiminde toparlanma işaretleri güçleniyor. Cari dengedeki gelişme, döviz talebini baskılaması bakımından önemli bir işlev görüyor. Turizmde oldukça başarılı bir yıl yaşanıyor. Bugün ulaştığımız tüm parametreler, ciddi bir stres testinden başarıyla geçtiğimizi gösteriyor. Kalitesi yüksek, refah üreten, krizlere dirençli, sürdürülebilir bir büyümenin sağlanacağına inancımız tam” dedi.