Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, dünyada ve ülkede yaşanan dalgalı piyasa şartlarına rağmen yılın ilk yarısında çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini belirterek, “Disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföy yapımız, güçlü bilançomuz, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizin de katkısıyla yurt içindeki performansımızı koruduk. İhracatımız sayesinde ülkemize döviz kazandırırken, yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik” dedi. 2019’un ilk yarısında gerçekleştirdikleri 4,2 milyar TL’lik kombine yatırım ile, son 5 yıldaki toplam yatırımlarının 38 milyar TL’ye ulaştığını vurgulayan Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti: Tüpraş’ın Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde, şubat ayında tam kapasite üretime geçildi. TOFAŞ, Egea/Tipo ailesi için 2020 sonuna kadar gerçekleştireceği 225 milyon dolarlık yatırım için çalışmalarına devam ediyor. Ford Otosan, Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonlarını üretmeye hazırlanıyor. Arçelik’in Hindistan’daki buzdolabı fabrikasının inşaatı da sürüyor. TürkTraktör de, ülkemizin traktör ihracatının yüzde 88’ini gerçekleştirdi. Topluluk şirketlerimiz, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiriyor.