Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SEFA BİLGİTEKİN

Tarım ve Orman Bakanlığı, son yıllarda üreticilere desteklerini artırarak sunarken, illerin tarım sektöründeki paylarına ilişkin harita çıkarıldı. 2008-2017 yıllarını kapsayan araştırmaya göre üç büyük ilden sadece İzmir, tarımdaki payını artırarak listede üst sıralarda yer alırken İstanbul ve Ankara ilk on il içerisine giremedi. İşte illerin tarım sektöründeki yerleri:

KONYA İLK SIRAYA OTURDU

Tarım sektöründe illerin almış oldukları paylarda son 10 yılda önemli değişiklikler meydana geldi. 2008’de Antalya yüzde 4,75’lik payla ilk sırada yer alırken, 2017’de yüzde 3,3 payıyla dördüncü sıraya geriledi. Antalya’dan boşalan koltuğa ise 5,79’luk payla Konya oturdu. Yapılan araştırmada ülkedeki GSYH’da yüzde 30’luk payı ile ilk sırada yer alan İstanbul’un tarımdaki payının ise düşük olması dikkat çekiyor. 2008’de yüzde 0,69 ile 51’nci sırada yer alan İstanbul, son yapılan araştırmada yüzde 0,51’lik pay ile 58’inci sıraya geriledi.

ANKARA İLK 10 DIŞINDA

Söz konusu araştırmada 2008’de yüzde 2,62’lik payla en yüksek paya sahip ilk 10 il arasında yer alan Ankara, 2017’de almış olduğu 2,41’lik payla sıralama dışında kaldı. Diğer yandan Muğla ise 2008’de 2,27’lik payla ilk onda yer bulamazken payını 2,66’a yükselterek tarım sektöründe en yüksek pay alan 10’uncu il arasına girmeyi başardı.

MARDİN YÜKSELDİ EDİRNE DÜŞTÜ

Van ise en büyük sıçrama kaydeden şehir oldu. 2008’de yüzde 0,78 payla 46’ncı sırada yer alan Van, payını yükselterek 25’inci sıraya yükseldi. Yine sıralaması en çok değişen bir diğer şehir de Mardin oldu. 2008’de yüzde 0,91’lik payla 43’üncü sırada bulunan Mardin, 20 basamak yükselerek 23’üncü sıraya yerleşti. Sıralaması en fazla gerileyen şehirse Edirne oldu. 2008’de yüzde 1,63’lük payla 18’nci sırada yer alan Edirne, hem payını hem de sıralamasını düşürerek 35’inci sırada yer aldı.

KUZEY İLLERİNİN ÜRETİMDEKİ PAYI DÜŞÜYOR

2008’de İzmir, Manisa, Antalya, Konya ve Mersin tarım sektörü payında en yüksek grubu oluşturan beşinci grupta yer alırken 2017’de grup, değişime uğradı ve bu grupta sadece Konya, İzmir ve Manisa yer aldı. İstanbul, Kocaeli ve Erzincan da 2008’de ikinci grupta bulunan iller arasında bulunurken, 2017’de en düşük paylı birinci grup illeri arasına geriledi. Diğer yandan Türkiye’nin kuzeyinde bulunan Samsun ve Kastamonu, batısında yer alan Kütahya ve Isparta ile kuzeybatısındaki Tekirdağ’ın tarım sektörü payında da 2008 yılına göre 2017 yılında küçülme gerçekleşti ve bu beş şehirde 2017 senesinde daha düşük paylı iller grubuna girdi.

BARTIN, KARABÜK VE YALOVA SON SIRADA

2008’de 81 il içerisinde en yüksek paya sahip olan ilk on şehirden Konya, İzmir, Şanlıurfa ve Bursa tarım sektöründen aldığı payı 2017’de yükseltirken diğer altı şehir sektördeki payını düşürdü. Tarım sektöründe en düşük paya sahip olan on şehirden Bartın, Karabük ve Yalova’nın ise sektördeki payı düşerek son üç il olarak sıralamada yer aldı.