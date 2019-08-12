Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi.

Bakan Turhan "Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacak. Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek" açıklamasında bulundu.