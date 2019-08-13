Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Ekspresi, daha birkaç yıl öncesine kadar Ankara’dan aldığı yolcularını Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan geçerek Kars’a götüren trenin adıydı. Tren güzergâhı öyle çok ilgi çekti ki, kısa sürede bu treni normal yolcular değil, turizm amaçlı seyahat edenler kullanmaya başladı. Bir süre sonra erken rezervasyonla bütün biletler tükenince memleketine gitmeye çalışanlar mağdur oldu ve Turizm Bakanlığı da sadece turizm amaçlı olan, bazı noktalarda fotoğraf ve küçük gezintiler için mola veren bir hat oluşturdu ve adına da Turistik Doğu Ekspresi adını verdi. O da çok büyük ilgi görünce, Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları ile T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) yanlarına Raytur’u da alarak bir organizasyon yapmaya karar verdi. Yapılacak organizasyonla, Balkanlar ve Çin’den en az 50 bin turist getirilecek. Çinlilere yönelik tur, turistlerin THY’ye ait uçaklarla Kars’a getirilmesiyle başlayacak. Buradan turistik Doğu Ekspresi’ne binecek yolcular, güzergahtaki tarihi ve turistik mekanları ziyaret edip doğa sporları yapabilecek. Turistler için Ankara’dan YHT ile günübirlik Konya ve Eskişehir gezileri yapılması da öngörülüyor. Tur kafilesinin YHT ile gideceği bir başka nokta olan İstanbul’daki gezilerinin ardından THY uçakları ile yeniden Çin’e ulaştırılmaları planlanıyor. Balkan ülkelerinden THY ile İstanbul’a gelecek turistler ise önce Kapadokya’yı gezecek. Doğu Ekspresi’ne Kayseri’den binecek turistler, Sivas, Divriği, Erzurum ve Erzincan’ı gezdikten sonra Kars’a ulaşacak. Turistler buradan THY’ye ait uçaklarla ülkelerine dönecek.

2020'YE REZERVASYON

Turizmde parlak bir dönem yaşayan Türkiye’de, 2020 yılı için rezervasyonlar başladı. TUROFED Başkanı Osman Ayık, “Birçok otelde 2020 ile ilgili yeni fiyatlar belirlendi, anlaşmalar yapılıyor. Eylül ortasından itibaren fiyatlar da açıklanacak” dedi. Fiyatların açıklanmasıyla da erken rezervasyonlar alınmaya başlanacak.