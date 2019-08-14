Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası alanda, kişi başı sağlık turizmi harcamasının 6 bin 500 dolar seviyesinde olduğunu belirten Bağlıkaya, Türkiye’de ise kişi başı ortalama 2 bin dolar harcama yapıldığını bildirdi. Türkiye’nin sağlık turizminden aldığı payın her yıl yaklaşık yüzde 25 arttığına dikkat çeken Bağlıkaya “Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye dünyada ABD, Almanya, Tayland, Hindistan’ın ardından en çok uluslararası hasta ağırlayan 5’inci ülke. Ülkemize sağlık turizmi kapsamında en çok turist Azerbaycan, Almanya, İngiltere, Gürcistan ve İran’dan geliyor. Bu ülkeleri İspanya, Hollanda, Bulgaristan, Fransa, Rusya, ABD, İtalya, Yunanistan, İsveç gibi ülkeler takip ediyor. 2023 hedefimiz 1,5 milyon ziyaretçi ve 10 milyar dolar gelir” dedi. Bağlıkaya, Türkiye’nin sağlık turizmi alanındaki avantajlarını ise şöye sıraladı: Türkiye, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yakınlığı itibarıyla avantajlı bir konuma sahip. Bunun yanında fiyat avantajı, kaliteli sağlık hizmetleri ve alanında uzman sağlık ekipleri Türkiye’yi rekabette öne çıkarıyor.



100 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Dünyada medikal sağlık turizmi pazarının 100 milyar dolar büyüklüğe ulaştı.