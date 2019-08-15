Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, gelecek yıllardan itibaren daha fazla Çinli turistin Göbeklitepe’yi ziyaret edeceğini belirterek “Çin’de gerçekten Göbeklitepe ile alakalı bir rüzgâr esiyor diyebiliriz” ifadesini kullandı. Şanlıurfa’da, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendirilen Göbeklitepe’yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Önen, bütün dünyada tüm güçleriyle bu bölgenin tanıtımını yaptıklarını vurguladı. Önen “Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019’un ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan edilmesinin ardından, tanıtım kapsamında çok sayıda etkinlik düzenlendi. Biz de yurt dışında, özelikle Çin’de, 2018’de Göbeklitepe ile alakalı 10’dan fazla resim sergisi düzenledik, konferanslar yaptık, uzmanları çağırdık. Çin’deki uzmanları da bu konferanslara tek tek davet ettik. ‘Çin’ denilince turizmde akla gelen ilk şey, tarih ve kültür turizmi. Çinli turist, dünyayı dolaşan bir profile sahip” dedi.

Her yıl daha fazla Çinli turisti Türkiye’ye çekmeyi amaçladıklarını belirten Önen, şöyle devam etti: Geçen yıl bu ülkenin ünlü yazar ve gazetecilerini Türkiye’de ağırladık. Onlara Göbeklitepe’yi gezdirdik. Önceleri Çinli turistler daha çok Kapadokya’ya gidiyordu ama artık yeni destinasyon noktaları arasına Göbeklitepe’yi de aldık. Bütün bu çalışmalar neticesinde, 2018’de, bir önceki yıla göre yüzde 60 artışla 400 binin üzerinde Çinli turisti Türkiye’ye getirdik. Önümüzdeki yıllardan itibaren bu sayıda daha da artış yaşanacak ve inşallah daha fazla Çinli turisti Göbeklitepe’de göreceğiz.