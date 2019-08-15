Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Başkanı Masis Yontan; turizm payının, elde edilen net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınacağını kaydetti. Yontan “Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ile deniz turizmi araçlarından binde 7,5, seyahat acentelerinden (uçak bileti satışı hariç) on binde 7,5, hava yolu işletmelerinin ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden on binde 7,5, DHMİ tarafından işletilenler hariç havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2 oranında turizm payı alınacak. Turizm payı, mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 24. günü sonuna kadar, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar için ise ayın 26. günü akşamına kadar ödenecek. Turizm payı, esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınacak” dedi.