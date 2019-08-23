Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin dört bir yanında yöresel kahvaltılık ürünleri satarak büyümeye devam eden Yöre Grup, 7 ilde 90 mağaza sayısına ulaştı. Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Mağazalar Zinciri, Sosero Gurme Ürünler ve Yöre Zeytin gibi markalarla her yıl yüzde 25 oranında büyüyen Yöre Grup, dünyanın 35 ülkesine de ihracat yapıyor. Anadolu’nun unutulmaya yüz tutan yerel lezzetlerini Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık mağazalarında satışa sunduklarını belirten Yöre Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Keskin, “Her yıl yaklaşık 10 yeni mağaza açarak büyümemizi sürdürüyoruz. Gemlik Peyba fabrikamızda yıllık 9 bin ton zeytin, Çanakkale peynir fabrikası ile Kartepe süt, yoğurt ve tere yağ fabrikalarımızda da yıllık 32 bin 400 ton süt işleme kapasitesine sahibiz” dedi.

60 FARKLI ÜRÜN ÇEŞİDİ

Gıda sektöründe Ar-Ge yatırımları yapan ender firmalardan biri olduklarını söyleyen Keskin şöyle devam etti: “Yöre, Sosero, Ünlü, Yeşil Akçaabat ve daha birçok markamız toptan ve perakende pazarında yoğun talep görüyor. Gemlik Peyba Zeytin, Turşu ve Gurme Ürünler Fabrikası’nda sofralık klasik zeytinlerin dışında zeytin salataları üretiyoruz. Mısır, domates kurusu, közlenmiş biber, mantar ve baharat gibi tarım ürünleriyle marine ettiğimiz gurme ürünlerimizle katma değeri yüksek bir ürün grubu oluşturduk. Marine lezzetler olarak tarif ettiğimiz yaklaşık 60 ürün çeşidimiz var. Bu kadar ürün çeşidini bir araya getirerek, Türkiye’de marine zeytin salataları kategorisini açan ilk firmayız. Farklı çeşitlerimizle her damak tadına hitap eden Sosero gurme serisi ürünlerimiz; sadece kahvaltılarda değil, et yemekleri ve salataların da yanında alternatif lezzetler olarak tercih ediliyor.” Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda gibi ülkelere ihracat yaptıklarını ifade eden Keskin “Yalnızca Peynirci Baba Mağazaları için değil, tüm Türkiye ve 7 kıtada 35 ülkeye kahvaltılık ürün temini yapıyoruz” diye konuştu.