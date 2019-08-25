Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. iştiraki Mai Grup Genel Müdürü Bülent Özkan, silahlı kuvvetler ve emniyet teşkilatının ihtiyaçlarına göre tasarlanan Adba’nın üst seviye koruma sağladığını belirterek, “B-7 tabir ettiğimiz zırh delici mermilere karşı koruma sağlayabiliyoruz. Buna ilave olarak aynı zamanda otobüsün tabanında mayın koruması sağlayabiliyoruz. Bunu yapabilen bu sınıfta midibüs sınıfında sivil görünümlü olup içi tamamen askerî olan bir aracımız henüz yok” diye konuştu. Aracın 23 ve 25 kişilik tasarlandığını, camlarının tamamıyla “polikarbon” cam ile kaplandığını aktaran Özkan, “Taşlı, sopalı ve molotoflu saldırılara karşı bu cam mukavemet sağlıyor. Tamamen kırılmaz ve yanmaz bir cam. Bunun asıl amacı camların içerideki zırhlı cama isabet etmemesini sağlamak çünkü herhangi bir taş parçası zırhlı cama gelirse zaman içerisinde en ufak bir çatlak bile özelliğini kaybetmesini sağlayabilir. Bu camları kapladığımız için tamamen bu riski ortadan kaldırmış oluyoruz” dedi.



Seri üretime hazır

Seri üretime hazır hâle gelen Adba, tehlikeli ve zor görevlerde rahatlıkla kullanılabilecek.