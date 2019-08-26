Temmuz sonunda 1419 dolar seviyelerinde bulunan ons altın, bugün 1530 dolara kadar yüksedi. Bu hareket, gram altındaki yükselişe de en belirleyici unsur oldu. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Barış Ürkün, “Ticaret savaşları üzerinden başlayan, zaman zaman kur savaşlarına dönüşen gelişmelerde olumlu bir sonuca işaret eden görüntü olmadıkça, güvenli varlıklara olan talep artabilir. Böylece gram altında da daha fazla yükseliş görebiliriz. Burada 280 lira seviyesi önemli. Bu seviye üzerinde kapanışların devamı hâlinde, kısa vadede 286 lira ve 296 lira seviyeleri gündeme gelebilir” dedi.
Altına talep canlı kalacak
26.08.2019 - 04:01 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 04:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küresel piyasalarda, hem ekonomi hem de siyaset gündeminin yatırımcı risk algısında bozulmaya yol açması, güvenli liman olarak nitelendirilen altına talebi artırdı.
Etiketler : altın,altın fiyatları,
646342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/646342.aspx
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