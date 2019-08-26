Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8350 liradan alınan dolar 5,8370 liradan, 6,5040 liradan alınan euro ise 6,5060 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,3860 liradan satılmıştı.