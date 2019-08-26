İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8350 liradan alınan dolar 5,8370 liradan, 6,5040 liradan alınan euro ise 6,5060 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,3860 liradan satılmıştı. 