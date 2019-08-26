İstanbul Kapalıçarşı'da 5,8350 liradan alınan dolar 5,8370 liradan, 6,5040 liradan alınan euro ise 6,5060 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,3860 liradan satılmıştı.
Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç lira? (26 Ağustos 2019 dolar - euro fiyatları)
26.08.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 26.08.2019 - 09:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 5,8370 liradan, euro ise 6,5060 liradan güne başladı.
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646375 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/646375.aspx
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