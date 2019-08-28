Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, “Yabancılar, Türkiye’ye güveni kaybetmedi. Sadece jeopolitik riskler ve borçluluk yapısının kısa vadeli olmasından dolayı ülkeyi izlemeye aldılar. Fakat Türkiye’ye para akışı kesilmedi, net yabancı girişi var. Türkiye, batı ile doğu arasında köprüdür, başka hiçbir ülkenin böyle bir misyonu yok. Reel sektörün borcu problem olmaktan çıktıkça ve jeopolitik ortam lehimize evrildikçe, doğrudan yabancı yatırım akışı daha da artacaktır. Yargı, eğitim, tarım, hayvancılık reformlarını tamamlamamız ve İstanbul merkezli bir piyasa etkinliğine kavuşmamız halinde; sadece sermaye alan değil, sermayeye yön veren bir ülke de oluruz” dedi.