Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakem Kurulu, memurların 2020 yılında yüzde 4+4, 2021 yılında da yüzde 3+3 zam almasına karar verdi. Bu oran, memur konfederasyonlarıyla yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde hükûmet tarafından verilen son teklifti. Bu kararın ardından, 3 milyon 200 bin memurla 2 milyonu aşkın memur emeklisinin merakla beklediği maaş miktarları da belirlenmiş oldu. Buna göre ocak ayından itibaren en düşük memur maaşı 3.872 liraya, memur emeklisi maaşı da 2.623 liraya yükselecek. 6’şar aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon, verilen maaş zammını aşarsa memur ve emekliler maaş farkı da alacak.

Kararın ardından açıklama yapan memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun noter görevi yaptığını ifade etti. Konfederasyon olarak taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam talep etmiş, ayrıca ilk yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı istemişti. Memur-Sen olarak adımların tamamını attıklarını, gelen teklifin ortada olduğunu ifade eden Yalçın “Gelen teklif ortada. Kimse bizden yüzde 14’lük zamma imza atmamızı beklememeliydi. Sendikacılığın hassasiyetine yakışmaz, emeğin izzetine yakışmaz. Bundan sonraki süreçler yine toplantı ve istişare ile belirlenecek, bazı sözlerimizi bu buluşmalarımızda söyleyeceğiz” dedi.

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Hükûmet ile memur sendikalarının toplu sözleşme görüşmelerinden uzlaşmazlıkla ayrılması, sözleşmeliler için de hayal kırıklığı oldu. Maaş artışlarının yanı sıra, aynı kurum içinde çalışan ve statüsü farklı olanların durumu hakkında telepleri bulunan memurlar, sözleşmeli personel statüsünün kaldırılmasını, maaş ve ek ödemelerin açlık-yoksulluk sınırı altında kalmamasını istemişti. Memurlar ayrıca ek gösterge, bayram ikramiyesi gibi taleplerde de bulunmuştu. Sözleşmenin kadro talebi karşılık bulamazken, ilk yıl için yüzde 3, ikinci yıl için yüzde 2 olan refah payı isteği de reddedildi.

5 TOPLANTI, 1 TAM MAAŞ

Memurlar ile hükûmetin 20 günlük sürede anlaşamaması üzerinde devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna tepkiler sürerken, hükûmetin teklifini onaylayan kurulun üyelerinin aldığı bedeller tartışma konusu oldu. Her toplantıya katılan Kurul Başkanı 5.000, üyeler ise 4.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımıyla ortaya çıkan ücreti aldı. Buna göre toplantı başına başkana 653, üyelere ise 587 lira ücret ödendi. 5 günlük süre sonunda 11 kişiden oluşan kurul üyelerine memurun 1 aylık maaşına denk gelen 3 bin liraya yakın ödeme yapıldı.