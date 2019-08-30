Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

28 Ağustos tarihinde 1 yıl vadeli 3 ayda bir dönemsel değişken faiz ödemeli Türk lirası tahvil ihracı başarılı bir şekilde tamamlandı. Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, uluslararası standartlarla uyumlu bir Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF’i oluşturduklarını belirterek “Bankalarımız uzun vadeli TL finansman sağlamak, daha da ziyade sabit faizli uzun vadeli TL kredilerinin faiz riskini yönetmek için yurt dışında milyarlarca dolar tutmak durumunda kalıyor. TLREF’e dayalı swap işlemleri yaygınlaştıkça faiz riskini yönetmek için bankacılık sisteminin dolar kullanmasına, bu kaynağı yurt dışına göndermesine gerek kalmayacak” dedi. Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru da bu tür ürünlerin vadeli işlemler piyasasında TL cinsinden değişken-sabit faizli swap işlemlerinin kullanımına katkı sağlayacağını belirterek, “Bundan böyle bize düşen, bu endeks ve faiz oranının uluslararası ölçekte de kullanımına destek vermektir. Banka olarak; ayrıca hızla söz konusu referans faiz oranına endeksli kredi ürünlerini de uygulamaya almak konusunda çalışmalara başlayacağız” diye konuştu.