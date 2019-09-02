Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancılara konut satışı da bu yılın 7 ayında, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 24 bini geçti. Bu artış, mobilya sektöründe de hareketliliğe sebep oluyor. Özellikle Irak ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinden gelenler, Türk üreticilerin mobilyalarına büyük ilgi gösteriyor. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan “Yabancılara konut satışının, mobilyada da ciroları yüzde 10-20 bandında artırdığını söyleyebiliriz. Türk dizilerinin yurt dışında rağbet görmesi de, ürün talebinde etkili. Sektör yılın ilk yarısında 2 milyar dolar ihracat başarısı gösterdi. Yıl sonu hedefimiz 3,7 milyar dolar” dedi.