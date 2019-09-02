Yabancılara konut satışı da bu yılın 7 ayında, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 64,5 artarak 24 bini geçti. Bu artış, mobilya sektöründe de hareketliliğe sebep oluyor. Özellikle Irak ve Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinden gelenler, Türk üreticilerin mobilyalarına büyük ilgi gösteriyor. Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan “Yabancılara konut satışının, mobilyada da ciroları yüzde 10-20 bandında artırdığını söyleyebiliriz. Türk dizilerinin yurt dışında rağbet görmesi de, ürün talebinde etkili. Sektör yılın ilk yarısında 2 milyar dolar ihracat başarısı gösterdi. Yıl sonu hedefimiz 3,7 milyar dolar” dedi.
Mobilya konutla kanatlandı
02.09.2019 - 05:35 | Son Güncelleme: 02.09.2019 - 05:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’ye yatırım yoluyla vatandaşlık alan yabancı sayısı, temmuz ayı itibarıyla yaklaşık bini buldu.
Etiketler : mobilya,mobilya satış,
647769 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/647769.aspx
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