Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir Türk şirketi daha, dünya deniz taşımacılığında söz sahibi olmak üzere kolları sıvadı. Tosyalı Holding, Japonya’da düzenlenen Afrika Uluslararası Konferansı (TICAD7) kapsamında birçok devlet başkanından davet aldı. Japonya Başbakanı Sinzo Abe ile temasta bulunan Tosyalı Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Japon şirketlerinin gözü Afrika pazarında; ama tek başlarına girme konusunda tereddütleri var. Bizim Osmaniye’de Toyo Kohan ile ortaklık modelimizin başarısı, Japon şirketlerini özellikle Afrika’da Türk şirketleriyle birlikte iş yapmaya cesaretlendiriyor” dedi. Türkiye’de başlattığı yatırım hamlesini Cezayir’de de sürdüren, Türkiye’nin global demir çelik üreticisi Tosyalı aynı zamanda Japonya merkezli deniz taşımacılığı şirketi Mitsui OSK Lines (MOL) ile önemli bir stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı. İmza töreni, Tokyo’daki Türk Büyükelçiliğinde, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan’ın katıldığı bir resepsiyonla gerçekleştirildi. İş birliği kapsamında MOL ve Tosyalı, Türkiye ve yurt dışındaki üretim ağlarında hammadde ve çelik ürünlerinin taşınmasında birlikte hareket edecek. İki şirket aynı zamanda geliştirilen limanların büyütülmesinde MOL ile birlikte hareket edecek.

Genişlemede sıranın Batı Afrika’daki diğer ülkelere geldiğini söyleyen Tosyalı “Cezayir yatırımımız başladığında Türki ve Cezayir hava yolları şirketlerinin bölgeye sadece 5 seferi bulunuyordu. Şimdi günde 7, haftada 50’den fazla uçuş gerçekleşiyor. Bizim büyümemizi gören diğer ülke başkanları, ülkelerine yatırım yapmamız için resmi davet gönderiyor” dedi.