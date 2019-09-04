Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün yurt içinde piyasa beklentisinin altında gerçekleşen enflasyon verisi ve öğleden sonra ABD'de ISM imalat endeksinin 49,1 ile son 3,5 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle dolar/TL 5,7225'i gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,7290'dan tamamladı.

Dolar/TL, düşüşünü beşinci güne taşıyarak 5,68'in altına geriledi ve saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 5,66 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 6,2450, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,8920'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,0980 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 98,9 seviyesinde bulunuyor.

Sterlin/dolar paritesi ise dün 1,1959 ile 1984'ten bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından İngiliz parlamentosundaki gelişmelerle toparladı ve 1,2110 seviyesinde dengelendi.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Avro Bölgesi ağustos ayı hizmet sektörü PMI ve ABD'de temmuz ayı dış ticaret dengesi verileri ile ABD Merkez Bankası Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirtti.

Brexit gelişmelerinin de gündemin odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5,60'ın gündeme geleceğini söyledi.