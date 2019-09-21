Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Ege’nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris 154 ülke ve 855 milyon kişiye ulaşan Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı olan Türkiye Rallisi’ne ev sahipliği yaptı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Ralliden sonra bile birçok otelde doluluk yaşanıyor. Okullar açıldı, fiyatlar düşmedi. Bu organizasyon sportif olduğu kadar tanıtım ve turizme de büyük katkı sağlıyor” dedi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu da “Ralli Marmaris’i yukarı taşıdı. Oteller ve restoranlar kalitelerini artırdı. Söz konusu haftada yüzde 100 doluyduk” dedi. 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen organizasyonu 23 ülkeden 192 medya mensubu izledi. Yarışlar ve çevre güzelliği 154 ülkeden 855 milyon kişiye ulaştırıldı. Bülbüloğlu “Geçen yıl 55 bin turist çekip ekonomiye 100 milyon dolar kazandıran ralli, bu yıl 70 bin kişi tarafından takip edildi. Otellerimizde kalanlar dünyadaki birçok tesisten sçok daha kaliteli hizmet aldıklarını ifade etti” dedi.