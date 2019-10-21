Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin rakamına ulaştı. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarına tam 193 ülkeden turist geldi. İlk sırada Rusya yer aldı. 1 Ocak- 15 Ekim tarihleri arasında Rusya’dan gelen turist sayısı, geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaştı. En çok turistin geldiği ikinci ülke Almanya oldu. Geçen seneye nazaran yüzde 16’lık artışın yaşandığı Almanya’dan gelen turist sayısı da 2 milyon 347 bin olarak kayıtlara geçti. Sırasıyla Ukrayna’dan 776 bin, İngiltere’den de 656 bin turistin geldiği kent, Polonya’dan 516 bin, Hollanda’dan da 397 bin misafiri ağırladı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, diğer yıllara göre iyi bir eylül ve ekim ayı geçirdiklerini söyledi. Atmaca “Ekimde hâlâ hareketlilik devam ediyor. Bu da sezonun uzadığını gösteriyor. Turizm sektörü açısından sevindirici. 2019 yılı bizim için rekorlar” dedi.