Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli iletişim ve yaşam platformu, operatör bağımsız olarak kullanılabilen BiP, kesintisiz iletişime yeni özelliği ‘web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme’ ile yepyeni bir boyut kazandırıyor. Bu özellik sayesinde, diğer uygulamalardan farklı olarak, BiP’i bilgisayarlarından ve tabletlerinden kullananlar da sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek.

Yapılan duyuruya göre kullanıcılar, şarjları olmadığı zaman ya da telefonları kapalı olduğu zaman da web üzerinden sesli ve görüntülü görüşme yapabilecek, acil durumlarda kesintisiz iletişime BiP üzerinden erişebilecek. Tek yapmaları gereken ise web.bip.com adresinden giriş yapmaları ve telefonları üzerinden kullandıkları BiP uygulamasına bilgisayarlarından ya da tabletlerinden erişmeleri. Sonrasında ise BiP üzerinden hem mesajlaşıp hem de sesli ve görüntülü görüşme yapabilecekler.

BiP’te yenilikler devam ediyor

Türkiye’de ve dünyada 192 farklı ülkede, 40 milyondan fazla kullanıcının indirmiş olduğu BiP, dünyadaki benzer uygulamalarla aynı platformda küresel ölçekte rekabet ediyor. Rakiplerinden farklı olarak daha önce geliştirdiği, 106 farklı dilde anlık çeviri özelliği, kaybolan mesajlaşma, 10 kişiye kadar grup görüntülü görüşme, mesaj gönderir gibi hızlı ve güvenli para transferi, iki telefon numarasını tek telefonda kullanmayı sağlayan İkinci Numaram BiP’te gibi özellikleri ile global oyunculardan ayrışan BiP, web üzerinden sesli ve görüntülü arama özelliği de tüm dünyaya açılarak yine bir ilke imza atıyor. Acil durumlarda yaşanacak operatör şebeke yoğunluğunda da, tüm operatör abonelerine hem mobil hem de web ile data üzerinden ulaşma imkanı tanıması ile de Türkiye’nin en güçlü seçeneği olarak öne çıkıyor.