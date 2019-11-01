Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizm sektöründe büyük ses getirecek dev bir dijital projeye imza atarak ‘TÜRSAB Rota’ projesini hayata geçirdi. İç turizmi hareketlendirecek proje kapsamında binlerce acenta, Türkiye’nin her bölgesinden birbirinden farklı tur paketini platform üzerinden paylaşacak. Projeyle ile kısa sürede ülke ekonomisine 5 milyar TL’nin üzerinde ek katkı sunmayı hedeflediklerini belirten TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Rota projesi ile değişen ve gelişen dünyada ülkemizin ve sektörümüzün menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi hedefledik. Turizmin 12 aya ve ülke geneline yayılması için gösterdiğimiz çalışmaların bir neticesi olarak ortaya çıkan proje, hem üyemiz seyahat acentelerinin kendi aralarındaki iş birliği imkanlarını artıracak hem de tüketicilere acentelerimizin programları aracılığıyla yeni turizm rotaları sunacak. Bütün acentelerimize açık olan proje ile birlik olarak lokal acentelerimize büyük bir imkan sağlamış olacağız. Bu platforma dâhil olan üyemiz, binlerce acentenin tur paketine ulaşabildiği gibi kendi ürünlerini de bu platformdan pazarlayabilecek” dedi.

Proje kapsamında üyelerin tamamına eğitim verileceğini dile getiren Bağlıkaya “Bu projede, TÜRSAB şeffaflığı ve güvencesi ile üyelerimize ve dolayısıyla tüketicilere adil, doğru ve en iyi hizmeti sunacağız. Proje, bir yandan vatandaşlarımızın seyahatlerini acenteler aracılığı ile gerçekleştirmesini teşvik ederken diğer yandan esnafımızın canlanmasına ve bölgesel iş hacminin artmasına destek olarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor” değerlendirmesinde bulundu.