Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL - Otomotiv, tekstil, kimya gibi 30’dan fazla sektörü besleyen plastik geri dönüşüm sektöründe de güzel gelişmeler yaşanıyor. PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) Başkanı Selçuk Gülsün “Sektörümüz, geçtiğimiz yıl 116 milyon dolar karşılığında 436 bin ton hurda plastik atık ithal etmiştir. Bunlar ham maddeye ve mamule dö-nüştürülerek, ithalat rakamının yaklaşık yedi katı, yani 770 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir. Bir birimlik döviz çıkışı karşılığında, yedi birimlik döviz girişi sağlandı. Sadece ithalat kaynaklı üretim sayesinde 654 milyon dolar cari fazla verildi” dedi. Plastik geri dönüşümü sektöründe bin 39 lisanslı işletmenin bulunduğunu belirten Selçuk Gülsün, şöyle devam etti: Bu işletmeler direkt ve dolaylı olmak üzere 350 binden fazla istihdam sağlıyor. Sektörün mevcut büyümesi devam ederse, 2030’da plastik ham madde ithalatından kaynaklı cari açığımız yüzde 35 azalacak. Ancak geri dönüşüm sayesinde kendi ham maddemizi üretmemizden rahatsız olan ve çıkarları zedelenen dış kaynaklı petrol lobileri var. İthal yasağı girişimlerini destekliyorlar. Eğer rekabetçi fiyatlarla plastik hurda ithal edilmezse orijinal ham madde ithal edileceği unutulmaktadır. Yani plastik geri dönüşüm sektörü yara alırsa, iki üç kat daha pahalı ham madde almak zorunda kalacağız. Bu da 2030 için, yaklaşık 5 milyar dolar ek cari açık demektir.