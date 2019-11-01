Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ülkeye geçen yıl 5 milyon dolarlık doğal taş ihraç ettiklerini söyleyen İMİB Başkanı Aydın Dinçer “Türkiye’ye sıfır vergi uygulayan Güney Kore’nin ithalat listesinde, ilk üçte yer almayı hedefliyoruz” dedi. Seul’de gerçekleşen organizasyona, Türkiye’nin önemli mermer üreticisi durumunda bulunan 17 firma ve 25 temsilci katılarak, iş birliklerine imza attı. Bu arada İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği de (İKMİB), Çin’in Şanghay kentinde düzenlenecek “Uluslararası İthalat Fuarı”na millî katılım organizasyonu düzenleyecek. 5-10 Kasım tarihleri arasındaki fuara; gıda, elektrik, elektronik, kozmetik, mutfak eşyası, medikal, tekstil ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 54 Türk firması katılacak. İKMİB Başkanı Adil Pelister “Geçen yıl 620 milyon dolarlık iş birliği anlaşması yapmıştık. Bu yıl daha büyük hacim hedefliyoruz” diye konuştu.