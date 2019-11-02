Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Doğu’nun en büyük araç üreticisi konumundaki İranlı Khodro Company firması da, Van’da fabrika kurmak için girişimlere başladı. Bu kapsamda bir süre önce beraberindeki heyetle Van’a gelen şirketin CEO’su Farshad Moqimi; Vali Mehmet Emin Bilmez, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve kentteki iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Daha sonra Moqimi’nin “Van’da otomobil fabrikası kurma kararı aldıklarını” iletmesi, kentte heyecan oluşturdu. Van Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsis edilecek 50 hektarlık alana kurulması planlanan fabrikada, ilk etapta yaklaşık bin kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Vali Bilmez “Minibüs ve kamyonet üreten bir marka. Yaptığımız araştırmalarda ciddi olduklarını tespit ettik. Van, İran’ın batıya açılan penceresi. Bölgenin cazibe merkezi. Üretilen araçlar Türk patenli olacak. Burada oluşacak istihdamla batıya göç de duracak” dedi. Mehmet Aslan da, ambargo sebebiyle ürünlerini satamayan İranlı yatırımcıların, Türkiye’ye yöneldiğine işaret etti. Aslan “Altıncı bölge teşviklerinden faydalanmak istiyorlar. Amaçları, 150-200 milyon dolarlık büyük bir fabrika kurmak. Gerçekleşmesi için canla başla çalışıyoruz” diye konuştu.