Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Bu denemeyle Türk Telekom, aynı zamanda 5G Yeni Radyo Taşıyıcı Birleştirme Teknolojisini (NR Carrier Aggregation) de ticari telefonlar ile dünyada ilk defa deneyen operatör oldu. Türk Telekom’un Ümraniye Türk Telekom’un gerçekleştirdiği denemede, 3.5 GHz frekansında 100MHz’lik bant genişliğine sahip iki adet taşıyıcıyı birleştirdiklerini açıklayan Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “İlerleyen yıllarda 5G alanında kullanılacak önemli bir teknoloji olan 5G NR Carrier Aggregation teknolojisini canlı 5G test şebekemiz üzerinde başarıyla uygulayarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızlara ulaştık. Kullanıcılar ve operatörler için birçok fayda sağlayan bu teknoloji sayesinde 5G teknolojisinin vaat ettiği yüksek hız ve geniş kapasite hedefleri yakalanmış oldu” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşüm süreci ve 5G’ye geçen ilk ülkeler arasında olma hedefleri kapsamında yeni nesil eğitim teknolojileri, Endüstri 4.0, kamu güvenliği, akıllı şehirler ve oyun alanlarında denemelerle birçok ilke imza attıklarını belirten Kıraç, “Uluslararası 3GPP standartlarıyla uyumlu ve 3.5 GHz ile çalışan canlı 5G test şebekemiz üzerinde sadece 5G değil, tüm yeni nesil teknolojiler alanındaki çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Güçlü fiber altyapımızla 5G’ye en hazır operatör konumundayız. 4.5G baz istasyonlarımızın %50’ye yakını fiberle bağlıdır. Türkiye’nin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp, 5G ve onu destekleyecek fiber altyapımızı ülke genelinde yaygınlaştırmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Türk Telekom olarak, ülkemizin ihtiyacı olan, tüm yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.