Bakan Dönmez, "Rüzgarda kurulu gücümüz 17 yılda yaklaşık 400 kat arttı." açıklamasını yaptı.
Bakan Dönmez: 'Rekor kırarak yüzde 64'ü yakaladık'
05.11.2019 - 11:01 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yılın 10 ayında yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretim payımız rekor kırarak yüzde 64 oldu." dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : enerji,fatih dönmez,yenilenebilir enerji,
660690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/660690.aspx
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